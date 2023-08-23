Собчак, Зудина и Рудова: российские знаменитости, которые заступились за содержанок

Женщины России разделились на два лагеря. Одни придерживаются феминистских взглядов, стараясь доказать обществу, что являются независимыми и способны добиться всего собственными силами. Другие возлагают ответственность за свое благополучие на мужчин, даря им взамен свое общество и красоту. Последних, к слову, поддерживают и некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса.

Наталья Рудова

Актриса Наталья Рудова в недавнем интервью изданию Super рассказала, что не считает за женщин тех дам, которые оказывают сексуальные услуги мужчинам за деньги. А вот в том, чтобы жить на содержании обеспеченного мужчины, звезда сериала «Татьянин день» не видит ничего зазорного.

По ее словам, суть любой женщины — это материнство, поэтому строить личную жизнь нужно так, чтобы в период беременности чувствовать максимальную защищенность.

Ксения Собчак

Фото: [ ©Екатерина Чеснокова/РИА Новости ]

В одном из выпусков своего YouTube-шоу журналистка Ксения Собчак рассказала истории девушек, живущих за счет представителей сильного пола. Тогда на героинь проекта обрушился шквал негативных комментариев, и телеведущая поспешила их пресечь.

По ее словам, нет ничего плохого в том, что в семье мужчина зарабатывает больше женщины, а комментаторов раздражает не сам факт наличия больших денег у так называемых содержанок, а то, как они их тратят. Собчак подчеркнула, что, если бы такие девушки тратили деньги не на бренды, а, например, на помощь онкобольным, общество их не осуждало бы.

Марина Зудина

Фото: [ ©Алексей Майшев/РИА Новости ]

Актриса Марина Зудина, сыгравшая в сериале «Содержанки», похоже, успела проникнуться к девушкам, предпочитающим такой жизненный уклад.

В одном из интервью, посвященным съемкам, вдова Олега Табакова рассказала, что не видит ничего предосудительного в том, что богатый мужчина обеспечивает молоденькую девочку. И в целом, по ее мнению, ситуация, в которой женщина сидит дома, занимается детьми и бытом, а супруг работает — это норма.

Ранее Соседов рассказал, как зарабатывали знаменитые артисты.