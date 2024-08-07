«Собери ребенка в школу»: в Красногорске стартовала ежегодная благотворительная акция

Красногорцы объединились, чтобы помочь детям из нуждающихся семей получить все необходимые принадлежности к началу нового учебного года.

Акция стала доброй традицией, которая год от года пользуется все большей популярностью в округе. Жители с удовольствием принимают участие в сборе, понимая, что их помощь окажется полезной многим семьям с детьми школьного возраста.

Что можно принести?

Ребятам пригодятся письменные принадлежности (ручки, карандаши и фломастеры). Также они нуждаются в материалах для творчества (акварельные краски, гуашь, пластилин, цветная бумага и т.п.). Приятным дополнением для них станут ластики, линейки, ножницы, тетради, точилки, подставки, пеналы и многие другие мелочи. При этом вещи должны быть новыми и в хорошем состоянии.

Они будут переданы детям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также малоимущим и многодетным семьям. Кроме того, канцелярские принадлежности отправят школьникам, проживающим в новых субъектах Российской Федерации.

Куда относить вещи?

— Одним из пунктов сбора стала Администрация городского округа Красногорск, расположенная по адресу: ул. Ленина, д. 4

График работы: ПН-ЧТ с 9:00 до 18:00; ПТ с 9:00 до 16:45.

— Также школьные принадлежности примут в местном отделении партии «Единая Россия» на ул. Лесной, д. 9

График работы: ВТ-ЧТ с 10:00 до 17:00