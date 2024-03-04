Собственная квартира появилась у акушера из Подмосковья благодаря соципотеке

В Подмосковье акушер Лариса Гурская смогла приобрести собственное жилье благодаря реализации программы «Социальная ипотека». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Медик уже десять лет работает в Видновском перинатальном центре. В рамках программы врач выбрала себе квартиру с готовым ремонтом в новом доме в том же городском округе.

«Квартиру взяли в новостройке, ждем ключи. Хороший район, недалеко от работы. По площади — «евродвушка», то есть у ребенка будет отдельная комната», - рассказала акушер.

Реализация программы соципотеки ведется в области с 2016 года по инициативе губернатора Подмосковья. Подробная информация об условиях участия в ней представлена здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье около миллиона человек проживают в аварийных и ветхих домах.