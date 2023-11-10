Соколовский рассказал, что группа «БиС» распалась из-за ссоры с Меладзе

Солист известного бойз-бенда признался, почему группа просуществовала так мало. Об этом также пишет издание «Утро.ру» .

Напомним, что бойз-бенд «взлетел» благодаря проекту «Фабрика звезд». Поклонники ожидали, что группа будет только набирать обороты, однако уже через два с лишним года мальчишеский коллектив распался. Причиной этого послужила ссора между солистом и продюсером группы, о чем рассказал участник «БиС», Влад Соколовский.

Если бы «опекун» коллектива, Константин Меладзе, уделял больше внимания дуэту, то он, возможно, продолжил бы существовать. А так между продюсером и вторым солистом, Димой Бикбаевым, возникло непонимание. Оно переросло в то, что композитор решил убрать смазливого мальчишку из коллектива.

Соколовский признался, что после этого они поговорили с Меладзе и пришли к выводу, что брать нового солиста будет «глупо».