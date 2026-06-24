Сообщения радио Судного дня 24 июня 2026-го: последние новости, что сказали из Подмосковья, расшифровка

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», зафиксировала серию новых кодированных передач с необычными словами и цифровыми последовательностями. Об активности станции сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает ее эфир.

Новая активность загадочной радиостанции

В эфире коротковолновой станции УВБ-76, которую радиолюбители часто называют «Радио Судного дня», за сутки зафиксировано несколько новых зашифрованных сообщений. Мониторинг активности велся через специализированные сообщества, отслеживающие эфир станции.

Серия кодированных передач в течение дня

Первое сообщение прозвучало утром в 9:11 по московскому времени. В эфире была передана комбинация букв, чисел и слова «амиловкус». Уже через несколько минут последовали новые сигналы, содержащие похожие структуры с кодами и редкими словами, включая «растирание», «генолис» и «гидопрах».

Продолжение передачи шифров

В течение дня станция несколько раз выходила в эфир, передавая новые наборы символов и слов, среди которых также были «предстоящий», «придирчивый», «утюгонит» и «волокита». Каждое сообщение сопровождалось цифровыми последовательностями, смысл которых не раскрывается.

Неизвестное назначение сигналов

Назначение таких передач официально не подтверждается. Радиолюбители и исследователи продолжают фиксировать активность станции, выдвигая различные версии о ее возможной функции, однако ни одна из них не получила подтверждения. По неподтвержденным данным, источник сигнала может находиться в Подмосковье.