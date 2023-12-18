Сорок восемь новых рентген-аппаратов установили в больницах Подмосковья с начала года
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Сорок восемь новых рентген-аппаратов установили в больницах Подмосковья с начала 2023 года, сообщили в Минздраве региона. В общей сложности на эти цели было направлено 917 миллионов рублей.
Один из новых аппаратов установили в центральной поликлинике Луховицкой больницы. На нем будут проводить около тридцати исследований в смену — как взрослым, так и детям.
Аппарат — отечественного производства. Он позволяет оперативно получать качественные снимки, которые становятся доступными для просмотра врачами сразу после исследования.
«Мы уделяем особое внимание оснащению наших стационаров и поликлиник современным диагностическим оборудованием, в том числе тяжелым. Для этого мы меняем устаревшие аналоговые рентгеновские аппараты на современные, а также открываем «новые точки», - отметила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.