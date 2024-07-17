Состав смерти: пассажиры поезда Петербург — Сухум сходят с ума от зловония уборных и адской жары в вагонах

Поезд № 479, курсирующий ежедневно по маршруту из Петербурга в абхазский Сухум, ввиду полного отсутствия нормального кондиционирования, превратился в самую настоящую адову печь, передает сетевое издание Readovka.

Сообщается,что пассажиры жалуются на температуру в вагонах, что даже ночью не опускается ниже 30 градусов. При этом, в большинстве вагонов бойлеры для воды попросту не работают.

«Палящее солнце нагрело вагоны до 31℃, проветрить их почти невозможно, а бойлер для воды не работает. Сегодня температура воздуха обещает быть больше 30℃, угрожая разогреть адский поезд почти до 50℃ — в таких условиях у людей со слабым здоровьем могут начаться обмороки», — приводится в публикации.

По словам пассажиров, еще несколько лет назад все вроде как работало, как надо. Скотские условия в поезде Петербург — Сухум появились в последние два года. Из-за неработающих кондиционеров в ходе следования из уборной распространяется жуткое зловоние, добавляющееся бонусом к зною и духоте.

«Сейчас состав находится в Ростовской области, г стоит аномальная жара — то есть железные вагоны могут прогреться еще сильнее», — рассказали сходящие с ума пассажиры.

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