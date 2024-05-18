Сотни фур перекрыли трассу Киев — Одесса: украинцы протестуют против нового закона о мобилизации

Сотни большегрузов встали без движения на трассе Киев — Одесса в знак протеста против подписанного накануне президентом Украины Владимиром Зеленским нового закона о мобилизации.

Как пишут в местных группах, размещая десятки фото и видео, дальнобойщики, которые не подпадают под бронь, отказываются мобилизовываться и отправляться на фронт. Некоторые украинские водители и вовсе бросают фуры, чтобы остаться за пределами страны.

С сегодняшнего дня, 18 мая, согласно новому закону о мобилизации, водителей грузовиков могут начать мобилизовывать уже при выезде с Украины прямо на границе.