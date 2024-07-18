Сотрудники Мособлпожспаса выявили в Мытищах несанкционированные места купания

В прошедшие выходные дни работники Мособлпожспаса патрулировали несанкционированные места купания. В ходе рейда проверили 50 пляжей, которые не были специально оборудованы для купания, в 23 городских округах Подмосковья.

Лето в нынешнем году особенно жаркое. Неудивительно, что люди стараются проводить свое свободное время вблизи водоемов. В выходные дни количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Часто жители Подмосковья выбирают для отдыха несанкционированные места, что может привести к глобальной катастрофе.

«Будьте осторожны! Не пренебрегайте мерами безопасности, внимательно следите за детьми!» — призвали в Администрации городского округа Мытищи.

В число округов, где спасатели провели рейды, вошли Мытищи. Специалисты проверили все местные зоны отдыха. Они призвали отдыхающих не игнорировать общедоступные правила безопасности на воде. С каждым провели профилактическую беседу. Людям рассказали, как правильно помогать утопающим.

Для купания важно выбирать именно оборудованные места, где дежурят спасатели, работает медпункт. К тому же, это и более комфортный вариант. Отдыхающие могут воспользоваться кабинками для переодевания, туалетами. Дно водоемов на санкционированных пляжах Мытищи очищают от сторонних предметов и мусора, чтобы снизить риск травм.