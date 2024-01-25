Сотрудники подмосковной лесной охраны передали посылки в зону СВО
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
Сотрудники лесной охраны Подольского лесничества собрали очередную посылку бойцам бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.
Перечень гуманитарной помощи для отправки в зону специальной военной операции согласовывается с военно-патриотическим клубом «Комбат». Как отмечает директор Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес», лесничий Николай Тишин, полезные грузы помогут нашим бойцам в выполнении непростых задач.