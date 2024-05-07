Седьмого мая сотрудники уголовно-исполнительных инспекций отмечают профессиональный праздник. Сто пять лет назад были образованы учреждения уголовно-исполнительной системы РФ, исполняющие наказания, которые не связаны с изоляцией осужденных от общества.

Как сообщили в УФСИН РФ по Московской области, сейчас в состав уголовно-исполнительной инспекции входит тридцать девять филиалов в Подмосковье и отдел исполнения наказаний. В подразделениях инспекции в регионе трудятся четыре сотни человек.

Уголовно-исполнительная система постоянно совершенствуется и адаптируется под современные вызовы общества. Для решения поставленных задач ведомство сотрудничает с различными службами, общественными и религиозными организациями.

Сотрудников поздравила начальник уголовно-исполнительной инспекции Анастасия Клименко. Она выразила им благодарность за труд, решительность и инициативу.