Сотрудники военной полиции прошли переподготовку в Осетии для участия в СВО
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Как проинформировали в российском Минобороны, при работе с личным составом военнослужащих во Владикавказе главный акцент был сделан на тактико-специальную подготовку.
В ведомстве пояснили, что бойцы получили необходимые навыки сопровождения колонн с учетом уже имеющегося опыта противодействия беспилотникам противника и вражеским диверсионно-разведывательным группам.
«Программа переподготовки представителей правопорядка разработана по результатам детального анализа опыта ведения боевых действий и выполнения специальных задач, полученных подразделениями военной полиции в ходе проведения СВО», — отметили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны добавили, что военные выполняли переподготовку под непосредственным присмотром являющихся участниками СВО инструкторов, выполнявших перед отправкой на передовую задачи по охране правопорядка.
«Подготавливаем военнослужащих к охране и сопровождению военнопленных, гуманитарных грузов, проведению гуманитарных акций, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на освобожденных территориях, оказанию помощи гражданскому населению», — цитирует РИА Новости руководителя цикла боевой подготовки Учебного центра военной полиции ВС РФ.