Сотрудники военной полиции прошли переподготовку в Осетии для участия в СВО

Как проинформировали в российском Минобороны, при работе с личным составом военнослужащих во Владикавказе главный акцент был сделан на тактико-специальную подготовку.

В ведомстве пояснили, что бойцы получили необходимые навыки сопровождения колонн с учетом уже имеющегося опыта противодействия беспилотникам противника и вражеским диверсионно-разведывательным группам.

«Программа переподготовки представителей правопорядка разработана по результатам детального анализа опыта ведения боевых действий и выполнения специальных задач, полученных подразделениями военной полиции в ходе проведения СВО», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что военные выполняли переподготовку под непосредственным присмотром являющихся участниками СВО инструкторов, выполнявших перед отправкой на передовую задачи по охране правопорядка.