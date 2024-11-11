Сотрудников МВД наградили в Красногорске

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков вручил награды сотрудникам внутренних дел. Награды получили служащие и ветераны управления МВД по муниципалитету.

Глава муниципалитета подчеркнул, что служба сотрудников и ветеранов УМВД на благо жителей округа является бесценным. Он также отметил значимость и тяжелый труд сотрудников полиции, которые выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции.

«Низкий поклон за вашу преданность избранному пути и готовность по зову сердца встать на защиту страны. Желаю крепкого здоровья, семейного уюта и неизменной удачи в вашем нелегком труде», — добавил он.

День сотрудников органов внутренних дел отмечают ежегодно 10 ноября.