Сотрудников органов внутренних дел РФ поздравили в Дубне с профессиональным праздником

Торжественная церемония награждения Сотрудников органов внутренних дел РФ состоялась в КМЦ «Инициатива» в подмосковной Дубне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что поздравления принимали и действующие работники ОМВД России по городскому округу Дубна, и уважаемые ветераны – все, кто выбрал делом своей жизни службу в полиции.

«Мы живет в непростое время, каждый день приносит новые вызовы и угрозы. Но сотрудники полиции стоят на защите главных ценностей нашего общества, жизни, здоровья и благополучия граждан», - подчеркнул глава округа максим Тихомиров.

В рамках праздничного мероприятия Тихомиров вручил почетные грамоты и благодарности главы городского округа отличившимся сотрудникам ОМВД, а также пожелал им успехов в службе, семейных радостей, поменьше рутины и побольше приятных событий.