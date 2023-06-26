Сотрудница магазина в Волгограде спаивала несовершеннолетних детей

В Волгограде 60-летняя женщина, работающая продавцом в магазине, может быть привлечена к уголовной ответственности. Дело в том, что местная жительница, находясь на рабочем месте, регулярно продавала спиртосодержащую продукцию подросткам, сообщает novostivolgograda.ru .

Женщину уже ранее привлекали к ответственности за продажу спиртных напитков несовершеннолетним. Однако тогда ее преступление прошло как административное правонарушение. 24 июня она снова была поймана на продаже алкоголя детям. 15-летний подросток купил у продавца пиво, на выходе из торговой точке парень был пойман сотрудниками полиции.

В отношении женщины могут возбудить уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ. В таком случае ей будет назначен штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до года.