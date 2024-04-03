Социологи РАН назвали наиболее острое противостояние граждан РФ

По данным исследования Института социологии РАН, с началом спецоперации россияне начали считать самым острым противостояние между теми, кто поддерживает ее и не поддерживает: по результатам исследования, такого мнения придерживается треть опрошенных. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что также две трети граждан РФ поддерживают российскую армию, а не поддерживают категорически чуть более 15%. Кроме того, решение о проведении спецоперации поддерживают 68% респондентов, 75% положительно отнеслись к появлению новых территорий РФ.

Добавляется, что почти треть считают главным противоречием олигархов и простых людей, более трети считают, что они мешают развитию России, менее четверти считают, что они помогают экономике РФ развиваться.

Поясняется, что преобладающими противоречиями все же являются экономические.