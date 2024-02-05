Совет проректоров по молодежной политике формируют в Московской области

Состав будущего Совета проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования утвердили на минувшей неделе в Доме Правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Ожидается, что данный совет возьмет на себя работу по анализу работы с молодежью, патриотическому и культурному развитию, интеграцию студентов в существующие региональные и федеральные проекты для молодежи, а также поможет во взаимодействии образовательных организаций с Правительством Московской области, общественными объединениями, НКО и молодежными движениями.

«Совет, над формированием которого мы сейчас работаем, позволит оптимизировать наши общие с проректорами усилия и делать для подмосковных студентов еще больше», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

В мероприятии принял участие Председатель Совета проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования при Министерстве науки и высшего образования РФ Андрей Платонов.

Участники встречи обсудили вопросы, больше всего волнующие студентов: стипендии, грантовую поддержку и поддержку студенческих семей, направления профориентации, молодежное предпринимательство и т. д. Проректора поделились опытом, как выстраивают свою работу у себя в вузах, какие направления наиболее приоритетные, в каких необходимо повышенное внимание и доработки.

В настоящий момент готовится положение о работе совета, тем не менее, на встрече проректора единогласно определились с главными позициями. Представители вузов решили, что Председателем будущего Совета станет Проректор Российского университета кооперации Иван Дзюбан, Заместителями Председателя Совета — Проректор Технологического университета им. А. А. Леонова Юрий Радионов, Проректор Государственного университета просвещения Алексей Рябцев и Проректор Московского государственного института Анна Юдина. Секретарем Совета стал начальник управления общественных связей и социальных коммуникаций Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области Илья Бубнов.