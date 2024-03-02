Уничтоженный в районе Авдеевки под Бердычами американский Танк М1А1 Abrams еще до его передачи Вашингтоном Киеву был лишен всех имеющихся у него передовых технологий, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина.

Напомним, в минувший вторник Минобороны РФ подтвердило ликвидацию российскими бойцами американского танка Abrams под Авдеевкой.

По словам Гагина, указанная бронетехника намеренно передается Украине без передовой начинки, чтобы Киев не завладел технологиями.

«Abrams, который мы недавно сожгли, этот танк представлял из себя пустую консервную банку с пушкой - с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими», — рассказал Гагин.

Он добавил, то же самое можно смело сказать про любую поставляемую в ВСУ Западом военную технику, включая и высокоточные ракеты.

«Так же будет и в случае возможных поставок германских дальнобойных ракет Taurus», — заключил Гагин.

В минувший вторник, 27 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.