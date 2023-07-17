Совфед призвал россиян срочно поменять пароли в соцсетях

Россиянам нужно в срочном порядке сменить все пароли в соц. сетях и сделать так, чтобы они не повторялись. Такое заявление сделал сенатор Артем Шейкин, его слова передает издание РИА Новости .

Шейкин заявил, что в Сеть попало огромное количество персональных данных пользователей. Он призвал всех сменить пароли. Он добавил, что лучше не использовать короткие слова и комбинации, а пароль сделать более 12 символов.

Сенатор отметил, что компании слишком легкомысленно относятся к данным о пользователях. Он заявил, что слишком велика вероятность того, что пароли после утечек будут лежать в Сети, что сильно упростит задачу злоумышленникам.

Он подчеркнул, что пароли должны отличаться, ведь в противном случае, взломав аккаунт от незначительного приложения, мошенники смогут запросто подобрать пароль к сервисам, хранящим конфиденциальную информацию.

В «Лаборатории Касперского», к которой ранее обращался Шейкин, рекомендовали менять пароли раз в месяц и делать их разными.