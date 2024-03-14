Современную школу, рассчитанную на тысячу сто учеников, построят в подмосковном «Квартале Ивакино»

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение группе «Самолет» на строительство первой школы в составе «Квартала Ивакино». Реализовать полностью проект планируют во втором квартале 2026 года.

Девелопер планирует построить четырехэтажную школу на участке площадью чуть более двадцати пяти тысяч квадратных метров. Открытие образовательной организации позволит трудоустроить более ста человек. Ученики будут обучаться в универсальных и специализированных кабинетах с лаборантской — для физики, химии, биологии и информатики.

Для школьных мероприятий и выступлений предусмотрен просторный двусветный актовый зал с форумом на 400 мест. Здесь же организуют сцену с эстрадой, артистические, инвентарную и костюмерную. На втором и третьем этаже разместится информационно-библиотечный центр с медиатекой, центром детских инициатив и пространством для демонстрации фильмов и презентаций.

Архитектурный облик новой школы выполнят в лаконичном стиле с учетом дизайн-кода окружающей застройки «река». В отделке фасадов применят керамическую плитку серого и голубого оттенков, светлую декоративную штукатурку и светло-коричневые металлические кассеты с порошковым покрытием. Акцентом здания станет угловая зона школы с панорамным остеклением. За счет вариативности цветовых решений школу визуально поделят на несколько функциональных блоков.