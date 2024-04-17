Современный детский сад открылся в ЖК «Город в лесу» в красногорском Отрадном

В п. Отрадное Красногорского округа торжественно открыл свои двери детский сад «Звездочка» в жилищном комплексе «Город в лесу». Современное дошкольное учреждение рассчитано на 350 мест.

На церемонии открытия от имени главы Красногорска Дмитрия Волкова выступила первый заместитель Наталья Тимошина. Она поприветствовала педагогов детского сада, родителей и их детей. Она выразила поддержку семьям и поблагодарила строителей, которые сдали объект в срок.

«Уверена, этот детский сад станет для вас вторым домом, потому что родители доверяют самое дорогое - своего ребенка. От имени Дмитрия Владимировича хочу поздравить с этим замечательным днем и поблагодарить строителей, которые сдали этот детский сад в срок», - обратилась Наталья Тимошина.

На церемонии открытия также присутствовали депутаты местного Совета депутатов Алексей Клецкин и Анна Читайкина, директор по девелопменту ООО СЗ «Джевоссет» Юлия Будник, директор Ангеловской школы Владимир Шумов и другие почетные гости.

Детский сад, получивший название «Звездочка», располагается в ЖК «Город в лесу». В новом учреждении предусмотрено все необходимое для детей и сотрудников. Здесь размещены уютные игровые комнаты и спальни, есть спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет и пищеблок, кабинеты для занятий и организованная прогулочная зона на территории сада. Было выдано 200 направлений. Первые занятия уже прошли в пробном формате, полноценно детсад заработает с 18 апреля.