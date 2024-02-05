Сожгите Таро и никому не изменяйте: как вести себя в День Агафия-полухлебника 5 февраля

В православной церкви 5 февраля отмечается День Агафия-полухлебника. Считается, что именно в этот день стоит решить все проблемы и разобраться с делами по хозяйству. О традициях и приметах в праздник рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» священник Владислав Береговой.

По его словам, святой Агафангел Римлянин – друг и ученик священномученика Климента Анкирского. Они оба после долгих пыток были казнены за веру в Христа. Поэтому 5 февраля необходимо добросовестно исполнять свои должностные обязанности, а не сидеть на работе в социальных сетях.

«Прекратите изменять своим законным супругам даже в мыслях, а еще сожгите домашние сонники и колоду карт Таро», – посоветовал эксперт.

Он отметил, что нельзя делать другим то, чего не желаешь себе. Все остальное не очень важно, а народные обычаи, привязанные к празднику, не имеют никакого отношения к святому Агафангелу.