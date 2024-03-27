«Спартак» поможет пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

Футбольный клуб «Спартак» окажет материальную помощь пострадавшим во время трагедии в «Крокус Сити Холле», говорится в сообщении красно-белых.

Для этой цели будут переданы все средства, собранные на матче РПЛ «Спартак» — «Урал», которая пройдет на «ЛУКОЙЛ Арене» в ближайшую субботу, 30 марта.

Начало матча запланировано на 19:00, билеты на игру уже находятся в продаже.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, «Урал» располагается на 13-м. Матч первого круга в Екатеринбурге завершился победой хозяев. Уральцы выиграли со счетом 3:2, забив два мяча в самой концовке встречи.

22 марта в «Крокус Сити Холл» в Красногорске ворвались террористы, открыв стрельбу по зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После этого они подожгли здание. В результате чудовищного теракта погибли 140 человек.