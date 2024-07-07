Спасатели шесть часов вытаскивали в Севастополе провалившуюся в колодец корову Ромашку

Как сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, инцидент с провалившейся в колодец тельной коровой по имени Ромашка произошел в поселке Гончарное на юго-востоке города.

По его словам, на место были сразу же вызваны специалисты городского департамента общественной безопасности. Вся операция по вызволения попавшего в беду домашнего животного заняла более шести часов. Даже пришлось применить кран.

«В Спасательную службу днем поступило сообщение, что в селе Гончарном в заброшенный колодец из бута провалилась тельная корова. На место происшествия оперативно прибыли пожарные ПСЧ "Орлиное" Спасательной службы Севастополя. Оценили обстановку, начали откачивать воду из колодца и вызвали кран, чтобы поднять Ромашку», — написал губернатор.

Развожаев добавил, что местные жители выразили свою благодарность спасателям за проделанную работу. Теперь осталось выяснить, кто оставил колодец открытым и тем самым подверг опасности жителей поселка.