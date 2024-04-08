«Спасибо всем неравнодушным»: жители Мытищ передали очередную гуманитарную помощь

В сборе помощи принимали участие администрация городского округа Мытищи, партия «Единая Россия», городское казачье общество округа, волонтеры и неравнодушные жители. Совместные усилия позволили приобрести необходимую технику и средства.

Сбор гуманитарной помощи проходит на регулярной основе. Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов г.о. Мытищи Юрий Гончарук рассказал, что во время сбора очередного гуманитарного конвоя акцент сделали на обеспечение участников специальной операции индивидуальными аптечками и фельдшерскими рюкзаками. Именно эти предметы требуются для экстренного оказания первой медицинской помощи.

Спикер выразил слова благодарности всем жителям, которые принимают участие в сборе помощи для военных СВО.