«Спасибо всем неравнодушным»: жители Мытищ передали очередную гуманитарную помощь
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Мытищи]
Жители Мытищ передали участникам специальной операции очередную гуманитарную помощь.
В сборе помощи принимали участие администрация городского округа Мытищи, партия «Единая Россия», городское казачье общество округа, волонтеры и неравнодушные жители. Совместные усилия позволили приобрести необходимую технику и средства.
Сбор гуманитарной помощи проходит на регулярной основе. Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов г.о. Мытищи Юрий Гончарук рассказал, что во время сбора очередного гуманитарного конвоя акцент сделали на обеспечение участников специальной операции индивидуальными аптечками и фельдшерскими рюкзаками. Именно эти предметы требуются для экстренного оказания первой медицинской помощи.
Спикер выразил слова благодарности всем жителям, которые принимают участие в сборе помощи для военных СВО.
«В очередной раз мы собрали все необходимое по заявке наших бойцов. Технические средства, медицинские препараты и инструменты, квадроцикл, адресные посылки, письма, детские рисунки. Спасибо всем неравнодушным, кто помогает и поддерживает наших ребят», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов г.о. Мытищи Юрий Гончарук.