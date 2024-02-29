Специалистов областного онкодиспансера отметили благодарностями губернатора Подмосковья
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Трех специалистов отделения паллиативной медицинской помощи Московского областного онкологического диспансера отметили благодарностями губернатора Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Отмечается, что среди награжденных — заведующая отделением Елена Евменова, палатная медицинская сестра Анна Зуева и санитарка Любовь Колоскова.
«Нам очень приятно, что нашу работу отметили такими высокими наградами. Бывают такие жизненные ситуации, когда неизлечимо больному человеку может помочь только паллиатив, который позволяет поддерживать качество жизни на максимально высоком в такой ситуации уровне», — отметила Елена Евменова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новую поликлинику в поселке Октябрьский городского округа Люберцы планируют сдать в эксплуатацию раньше срока.