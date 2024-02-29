Специалистов областного онкодиспансера отметили благодарностями губернатора Подмосковья

«Нам очень приятно, что нашу работу отметили такими высокими наградами. Бывают такие жизненные ситуации, когда неизлечимо больному человеку может помочь только паллиатив, который позволяет поддерживать качество жизни на максимально высоком в такой ситуации уровне», — отметила Елена Евменова.