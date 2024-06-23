Специалисты Подмосковья и Санкт-Петербурга обменялись опытом в части содержания детских площадок

Подмосковные специалисты побывали на заводе по изготовлению пластиковой фурнитуры и комплектующих для детских и спортивных площадок, расположенном в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Зампред правительства— министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов отметил, что в регионе ежегодно ведутся работы по обновлению облика детских площадок. К сожалению, фиксируется достаточное количество случаев намеренной порчи инфраструктуры.

«Мы обращаем на это особое внимание, проводим профилактические обследования и заменяем поврежденные элементы во избежание причинения вреда здоровью детей. Сегодня команда работает в Петербурге. Изучили все нюансы ремонта и эксплуатации площадок, чтобы быть уверенными в безопасности», — подчеркнул Мурашов.

В рамках визита сотрудники ведомства изучили возможные вариации игровых конструкций: пространственные сетки, пирамиды, песочницы, канатные лестницы, карусели и мостики. Примечательно, что все элементы детских площадок должны соответствовать техническому регламенту ЕАЭС, так как безопасность — превыше всего.