Спецназ Росгвардии уничтожил под Харьковом готовую обстрелять Белгород РСЗО Vampire

Как передает сетевое издание Readovka, техника была поражена в момент, когда из нее уже собирались в очередной ра обстрелять Белгород.

«Координаты противника оперативно передали МО РФ. В результате удара установка получила критические повреждения и была выведена из строя», — приводится в публикации.

Отмечается, что управлявший указанной РСЗО вражеский воинский расчет частично уничтожен, есть и раненые.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее мы сообщали, что в результате вражеского обстрела Белгорода в воскресенье, 17 марта, погибла девочка, ее отец получил ранения и был госпитализирован.