Спецтехнику для спасения животных из затопленного приюта выделили в Подмосковье

Администрация и коммунальные службы Ленинского округа Подмосковья выделили спецтехнику для оказания помощи собачьему приюту, который затопило из-за наводнения.

Муниципальная управляющая компания и сотрудники МЧС оперативно среагировали на ЧП. На месте происшествия установили мотопомпу, что позволило значительно снизить уровень подтопления, сообщило РИАМО.

Работники приюта рассказали журналистам, что воду приходится откачивать не только днем, но и ночью. Работы будут продолжены до полной ликвидации последствий наводнения.

Животные сейчас находятся в безопасности, их здоровью и жизни ничто не угрожает.