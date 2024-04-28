Spiegel: Киев потребовал с германской компании более 800 дронов Vector
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Украина запросила для нужд ВСУ у германского производителя беспилотных летательных аппаратов Quantum-Systems GmbH порядка 812 разведывательных дронов Vector, пишет Der Spiegel.
Как приводится в материале журнала, киевские власти якобы выразили крайнюю заинтересованность в дополнительных дронах Vector, подав уже заявку в сформированный ранее спецштаб Минобороны ФРГ по Украине.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.
Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.