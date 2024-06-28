Список маршрутов до пляжных зон представили в Подмосковье

Список автобусных и трамвайных маршрутов до пляжных зон представили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В перечень включили 25 направлений.

К примеру, до пляжа «Бочманово»в Коломне можно доехать на девяти автобусных и трех трамвайных маршрутах. Необходимая остановка — «Приокская» или «ул. Черняховского».

До центрального городского пляжа Солнечногорска следуют автобусы маршрута №3 «ТЦ Выстрел — Автостанция Солнечногорск». Выйти нужно будет на остановке «ТЦ Выстрел».

До Дзержинских карьеров следует маршрут №904 «Дзержинский (Областная больница) — ул. Угрешская — м. Котельники» с выходом на остановке «Фристайл». Кроме того, до локации можно добраться на восьми автобусных маршрутах, следующих до остановки «Рынок».

Полный список маршрутов представлен на сайте министерства.