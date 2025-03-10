Спорт, йога и знакомство со сказкой: чем заняться в Красногорске в будни и выходные

В МАУК «Парки Красногорска» составили программу еженедельных мероприятий для жителей и гостей округа. Предусмотрели развлечения на любой вкус: каждый может найти что-то по душе, в том числе и любители активного отдыха.

Так, с понедельника по среду собирают физкультурно-оздоровительную группу «Улыбка» под руководством участницы Олимпиады-80 Китиной Людмилы. Профессиональная спортсменка покажет, как делать разминку, силовые упражнения и дыхательные практики. Участники смогут бодро начать свой день и зарядиться позитивом.

Любители более размеренной физнагрузки смогут в будние дни посвятить время Северной ходьбе. Желающих с понедельника по пятницу ждут в ПКиО «Ивановские пруды» и в парке «Опалиховский пруд». Тренеры «Активного Долголетия» покажут, как можно с удовольствием посвящать время спорту, прогуливаясь и орудуя двумя палками.

Не забыли и про маленьких жителей Красногорска: в пятницу и выходные их и родителей развлекут анимационной программой, в которую включены игры, викторины и веселые старты. Организовали событие в шести парках, чтобы у всех желающих была возможность посетить мероприятия.

В эту субботу в экопарке «Губайловский» можно встретить Всероссийское беговое движение «5 верст». Команда тренеров покажет упражнения и поможет желающим покорить новые вершины парка.

Традиционно каждое воскресенье на территории экопарка «Губайловский» проводятся занятия по лазерному бою от Клуба начальной тактической подготовки — красногорского отделения МОО Федерации Лазертага России. Уроки помогут развить скорость реакции, ловкость, умение работать в команде и другие навыки.

В «Липовой роще» пройдут занятия по йоге сразу по трем направлениям: женская практика, йога для беременных и хатха-йога. Подробности можно узнать по телефону: 8 (926) 732-84-53. Потребуется предварительная регистрация по указанному номеру.

Выходные также можно скрасить занятиями по бегу под руководством тренера Николая Слушкова. Он расскажет, как правильно преодолевать дистанции, дышать и ответит на все интересующие вопросы.

Детей и их родителей ожидает бесплатная интерактивная программа от аниматоров МАУК «Парки Красногорска»: ее проводят каждое воскресенье. Включены дворовые игры, спортивные эстафеты, веселые старты, викторины и многое другое. Желающих будут ожидать возле веранды павильона со стороны ЖК «Спутник». Время проведения: с 11:00 до 11:40.

Подготовили бесплатное мероприятие также библиотеки и парки Красногорска. 16 марта ребят от шести до десяти лет в сопровождении родных ждут на сказочную экскурсию «Там чудеса...». Погрузиться в атмосферу сказки и новых впечатлений поможет дипломированный экскурсовод с аттестацией деятельности по Мособласти Юлия Зимнухова. Увлекательную прогулку проведут в городке «Сказочный» — «Лукоморье», в 12-30. Семьи ждут у горки «Слон».