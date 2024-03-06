Спортивная фан-зона открылась в филиале РАНХиГС в Красногорске

Спортсменка подробно рассказала свою историю становления, как профессионала своего дела и сильного духом человека. Она отметила, что в детстве не отличалась силой и выносливостью, но трудом и правильным настроем смогла добиться спортивных побед.

Спортивная фан-зона станет прекрасным местом для отдыха и общения. Залы украсили кубки и надписи с цитатами спортсменов с пожеланиями студентам образовательного учреждения.

Напомним, что команда «РАНХиГС – Красногорск» выиграла «Первый Кубок по хоккею Одинцовской и Красногорской епархии», женская волейбольная сборная – Кубок МГУ, футбольная команда филиала академии – бронзовый призер ВТБ Кубок Универов. Среди учеников уже имеется большое число блестящих спортсменов.