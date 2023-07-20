Спортивной зоной возле школы в Дубне смогут пользоваться все жители

«Водопроводные сети перенесены, установлены бордюры, прокладывается ливневая канализация», — рассказал Тихомиров о важном этапе подготовительных работ на объекте.

По проекту, на футбольном поле появится специальное синтетическое покрытие, его производит, доставляет и укладывает проверенная надежная компания-поставщик.

Сейчас рабочие утрамбовывают слой песка на поле, затем на него уложат щебень специальной фракции, подходящей для стадионов и других спортобъектов. И уже сверху будет уложен искусственный газон для игры в футбол. Вокруг проложат беговую дорожку, на ней также будет специальное атравматичное резиновое покрытие. Появится сектор для прыжков в длину

Работы ведутся в графике, к 1 сентября у ребят появится новая спортивная зона, где можно будет заниматься как во время уроков физкультуры, так и после занятий в школе.

Для безопасности площадку оборудуют камерами видеонаблюдения. Вокруг возведут трибуны для болельщиков. Губернаторская программа подразумевает пользование этой площадкой и всеми жителями соседних домов во внеурочное время.