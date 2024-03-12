Спортивные площадки обустроят на месте катков в Подмосковье

На месте пяти катков в Подмосковье обустроят спортивные площадки. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Отмечается, что на территории региона в этом году запланировано благоустройство одиннадцати активных зон в парках и 16 скверов. На этих территориях появятся катки, скейтпарки, детские игровые зоны и карусели.

Так, футбольные поля с искусственной травой появятся на месте катков в Балашихе в Пестовском парке, Наро-Фоминском и Пушкинском Центральных парках, в городском парке Ивантеевки. Многофункциональная спортплощадка будет располагаться в Центральном парке Богородского городского округа. Она будет иметь резиновое покрытие и разделена на две зоны: волейбольная и баскетбольная.

Приступить к демонтажу катков планируют уже на следующей неделе и завершить до конца месяца. А осуществлять монтаж летних площадок начнут с 1 апреля.