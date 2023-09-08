Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из Электростали получили медали из рук министра спорта

Электростальцев наградили за победу в соревнованиях Кубка губернатора Подмосковья среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

По итогам соревнований в четырех видах спорта обладателями Кубка губернатора Московской области стали слабослышащие и незрячие спортсмены. Соревнования также проводились среди атлетов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с ментальными нарушениями, в дисциплинах: «настольный теннис», «плавание», «голбол».

На торжественной церемонии награждения заслуженные медали электростальским спортсменам вручил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Ранее сообщалось, что Электросталь вошла в топ-5 городов Подмосковья с сильнейшими спортсменами Кубка губернатора Подмосковья. Состязания по 20 дисциплинам длились в течение всего лета, итоги подвели в начале сентября. Зрелищные финальные состязания собрали несколько тысяч болельщиков и зрителей.

Участниками главного спортивного события года в регионе стали и атлеты из г. о. Электросталь, показавшие отличные результаты в нескольких видах спорта. Например, на соревнованиях по маунтинбайку в июле электростальская сборная в общем зачете заняла первое место.