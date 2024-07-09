Срочную выездную администрацию провели в Мытищинском Парке Ветеранов

Частично обновленный Мытищинский Парк Ветеранов вызвал недоумение у некоторых местных жителей, в связи с чем на территории парка под руководством исполняющего обязанности главы округа Олега Сотника прошла срочная выездная администрация.

В настоящее время Мытищинский Парк Ветеранов полностью не открыт, но некоторые локации уже доступны для посещения мытищинцев и гостей округа. Определенные изменения в парке стали поводом для дискуссии местных жителей.

В ходе выездной администрации особенное внимание уделили реконструкции «площадки с самолетами». Функционал арт-объекта вызвал непонимание у горожан несмотря на то, что площадка гармонично вписалась в парковое пространство.

Также родители малышей обратились с просьбой открыть на территории парка больше зон, где можно было бы безопасно проводить время с детьми. Среди подростков парк также востребован.