Срочную выездную администрацию провели в Мытищинском Парке Ветеранов
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Мытищи]
Частично обновленный Мытищинский Парк Ветеранов вызвал недоумение у некоторых местных жителей, в связи с чем на территории парка под руководством исполняющего обязанности главы округа Олега Сотника прошла срочная выездная администрация.
В настоящее время Мытищинский Парк Ветеранов полностью не открыт, но некоторые локации уже доступны для посещения мытищинцев и гостей округа. Определенные изменения в парке стали поводом для дискуссии местных жителей.
В ходе выездной администрации особенное внимание уделили реконструкции «площадки с самолетами». Функционал арт-объекта вызвал непонимание у горожан несмотря на то, что площадка гармонично вписалась в парковое пространство.
Также родители малышей обратились с просьбой открыть на территории парка больше зон, где можно было бы безопасно проводить время с детьми. Среди подростков парк также востребован.
«Пока все основные работы не завершены, мы продолжаем встречаться с жителями, обсуждать вопросы и предложения. Часто случается, что с точки зрения архитектора – это одна мысль, а у жителей свое видение. На этой встрече проговорили отдельные моменты по обустройству территории, будем продолжать диалог с жителями, чтобы в итоге прийти к лучшему для всех варианту», — отметил Олег Сотник.