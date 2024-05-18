США провели испытание ядерного оружия в штате Невада

Национальное управление ядерной безопасности США сообщило, что в штате Невада прошло субкритическое испытание на местном ядерном полигоне. Отмечается, что испытания проводились еще 14 мая.

По мнению американских властей, указанный эксперимент якобы совершенно не нарушал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯО).

«Эксперимент был проведен, как и планировалось, в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

В Национальном управлении ядерной безопасности добавили, что в ходе испытания ядерного оружия сверхкритическая самоподдерживающаяся цепная реакция не образовалась. Там подчеркнули, что проведенный эксперимент позволит получить дополнительные знания о поведении используемых в ядерных боеголовках материалов.

Реакции от официальных российских властей на проведенные Вашингтоном ядерные испытания пока не последовало.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва целиком и полностью готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения.