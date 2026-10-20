На стадионе «Филимоновский» готово песчаное основание под футбольное поле — дальнейшие работы ведут по нормативам ФИФА. После реконструкции там появится поле с натуральным газоном, три беговые дорожки, трибуны на 600 мест и павильон с раздевалками и душевыми; отдельно обустроят площадку для мини‑футбола с навесом, освещением и трибунами на 60 зрителей.



В парке имени А. С. Потапова завершен первый этап благоустройства: жители уже пользуются обновленной береговой зоной. Сейчас идет второй этап — строят два павильона, где разместят кафе, сувенирную лавку, а также площадки для мастер‑классов и занятий клуба «Активное долголетие». Работы планируют закончить до конца года.



Привокзальную площадь благоустроили в 2025 году: на 2,58 га разместили стенд с историей города, декоративные элементы с узорами павловопосадских платков, игровую зону в виде паровоза, новую остановку, освещение, плитку и асфальт. Особое внимание уделили состоянию железнодорожного моста — власти намерены добиться от балансодержателя оперативного ремонта и держат вопрос на контроле.