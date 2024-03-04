Стал известен график приема граждан в приемной Правительства Подмосковья
Фото: [Мининвест МО]
Стал известен график приема граждан в приемной Правительства Московской области на март 2024 года. Также были утверждены графики личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов региона и в приемной регионального Правительства адвокатами областной коллегии адвокатов.
К примеру, министр образования Московской области Илья Бронштейн проведет прием граждан 14 марта с 10.00. Министр социального развития региона Людмила Болатаева — 15 марта с 10.00. Глава Министерства жилполитики Подмосковья Инна Федотова — 21 марта с 10.00.
Подробная информация представлена здесь.
Приемная расположена в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом 4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В».