Стал известен график работы подольских медорганизаций на майские праздники

Согласно графику, служба неотложной помощи поликлиник будет работать все праздничные дни. Можно обратиться в кабинет неотложной помощи с восьми утра до восьми вечера, а также вызвать врача на дом по телефону 122. Скорая помощь и стационарные отделения также продолжат работать круглосуточно. Телефон для вызова скорой — 112.

В Сети опубликован график работы подольских медорганизаций на майские праздники. Данной информацией поделилась администрация Подольска в соцсети «‎ВКонтакте».

График работы поликлиник, стоматологий и женских консультаций будет следующим: 5, 6 и 7 мая — с 08:00 до 20:00, а 2, 3 и 10 мая — с 09:00 до 14:00.

Ранее в Подольске напомнили об историческом событии, произошедшем в округе 1 мая: ровно 24 года назад Подольск получил новый вид общественного транспорта.