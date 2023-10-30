Стали известны имена победителей Международного конкурса молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина

На конкурсе он исполнил арию из оперы «Летучий Голландец» Вагнера. Награду ему вручил заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. Сейчас Игорь Подоплелов — приглашенный солист Большого театра.

Обладателем первой премии конкурса стал Иосиф Никитенко из Минска, второй премии — Алексей Юрковский из Нижнего Новгорода, третьей премии — Екатерина Журавлева из Ханты-Мансийска.

Награждение победителей прошло в Санкт-Петербургской государственной академической филармонии.