Стали известны имена победителей Международного конкурса молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина
Фото: [пресс-служба администрации г.о Электросталь]
Выпускник колледжа имени Скрябина, бас-баритон Игорь Подоплелов (класс профессора, кандидата педагогических наук Наталии Никулиной) завоевал Гран-при I Международного конкурса молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина.
На конкурсе он исполнил арию из оперы «Летучий Голландец» Вагнера. Награду ему вручил заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. Сейчас Игорь Подоплелов — приглашенный солист Большого театра.
Обладателем первой премии конкурса стал Иосиф Никитенко из Минска, второй премии — Алексей Юрковский из Нижнего Новгорода, третьей премии — Екатерина Журавлева из Ханты-Мансийска.
Награждение победителей прошло в Санкт-Петербургской государственной академической филармонии.