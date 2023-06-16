Стали известны подробности стрельбы на детской площадке в Татарстане

Мама семилетнего мальчика, которого подстрелили на детской площадке в Республике Татарстан рассказала о случившемся, сообщает inkazan.ru .

Происшествие случилось 15 июня, в альметьевском парке «Здоровье». Семилетний ребенок играл на детской площадке, когда к нему подошли ребята постарше. Они сказали, что у них есть оружие, какое именно не уточнили.

Один из подростков выстрелил мальчику в бедро. После случившегося пострадавшему пришлось делать операцию, которая проходила под общим наркозом. Попытки медиков достать пули закончились безуспешно.

Мать ребенка сообщила, что он сейчас чувствует себя хорошо. В данный момент за его состоянием наблюдают врачи. Установлено, что в тело мальчика попала вторая пуля, а первая отскочила от ноги.

Стрелявшего подростка нашли. Выяснилось, что оружие он приобрел в магазине.