Великую Сталинградскую битву в новом молдавском учебнике по истории называют катастрофой, как выяснило РИА Новости. Данный учебник по истории предназначен для старших классов и описывает события Второй мировой войны с точки зрения румын. Министр образования республики Дан Перчун выступил с утверждением, что новые учебники целиком и полностью отражают объективный подход к историческим событиям.

Тем не менее оппозиция в Молдавии не раз поднимала вопрос опасности искажения исторической правды. За последние годы в Молдавии неоднократно совершались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты.

Ранее Гагаузия отвергла указание Кишинева отмечать День Европы вместо Дня Победы. Об этом заявил первый заместитель главы региона Илья Узун.