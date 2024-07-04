Стало известно имя курьера, который спас ребенка от похитителя в Москве

Все произошло в столичном районе Люблино. Мужчина увидел, как неизвестный пытается увести ребенка с детской площадки, и вмешался. Свои действия Алекс Мелентьев снял на видео. Злоумышленника задержали.

Известно, что мужчина, который спас мальчика от похитителя, является уроженцем Омска. В Москве Алекс Мелентьев не только развозит заказы, но и занимается выявлением «просрочки» в магазинах, рассказывая об этом в личном блоге.

С Алексом связалось по телефону издание Regions, однако мужчина не стал комментировать свой подвиг.