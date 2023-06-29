Стало известно в какую сумму обойдется выездная свадьба в Тюмени

Сегодня большинство молодоженов желает не просто устроить свадьбу, а удивить гостей креативной и красивой церемонией бракосочетания. Стало известно какую сумму придется отдать за такое торжество, нюансы выездной церемонии рассказала ведущая и организатор мероприятий Ника Драгомирецкая, megatyumen.ru .

Эксперт отметила, что в последние четыре года необычный формат свадеб набрал большую популярность, которая продолжает расти.

Стоимость выездной регистрации брака имеет большой ценовой диапазон. Стоимость зависит от того, что именно хотят молодожены, а также от количества приглашенных гостей. Цена за работу ведущего на такой церемонии начинается от трех тысяч рублей. Стоимость аренды локации, оборудования и украшений рассчитывается отдельно.

Так, например, выездная регистрация в ресторане-замке Green House стоит от 60 тысяч рублей.

При этом, если речь идет об официальной выездной церемонии, то ее стоимость стартует от четырех тысяч рублей.

Регистрация брака в Тюменском драмтеатре, ДК «Нефтянике» и филармонии стоит от 40 тысяч рублей.

Бракосочетание в музее им. Словцова обойдется в 33 тысячи.