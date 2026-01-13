Петербургский метрополитен оказался в центре внимания социальных сетей благодаря необычному вирусному контенту. На платформе TikTok внезапно набрали многомиллионную популярность видео с поющими ежами, которые восхваляют станции подземки. Журналист издания «Фонтанка» столкнулся с этим феноменом лично в ночь на 12 января.

В специально созданном аккаунте опубликованы десятки коротких роликов. В каждом из них анимированный еж, созданный с помощью нейросетей, появляется на фоне той или иной станции метро, исполняет песню и называет ее «топ» на молодежном сленге. Станция «Горный институт» упоминается особенно часто.

Отдельные видео демонстрируют феноменальный успех: один ролик набрал миллион просмотров, другой — более 930 тысяч, третий — почти 800 тысяч. Несмотря на популярность, конкретная концепция проекта остается загадкой. Единственной подсказкой служит описание аккаунта: «Обожаю питерский метрополитен, Live Gorny Institut».

Этот креативный и технологичный проект стал новым способом цифрового прославления городской инфраструктуры, превратив обычные станции метро в персонажей вирусного интернет-фольклора.