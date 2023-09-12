«Стареющий нарцисс»: выяснилось, почему Леонтьев больше никогда не выйдет на большую сцену

С начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины певец Валерий Леонтьев решил покинуть Россию, мигрировав в США. Однако дела у него там, очевидно, не заладились.

Живет за счет собак

За океаном некогда популярный советский и российский артист, исполнитель хитов «Маргарита», «Дельтаплан» и «Казанова», как выяснили некоторые СМИ, занимается делами, совершенно далекими от эстрады.

Леонтьев забросил свою музыкальную карьеру, перестал появляться на сцене, на светских мероприятиях, на съемках и лишь иногда выступает на частных праздниках. Заработок же ему будет приносить бизнес — недавно открытые гостиница в Майами и парикмахерская для собак.

«Переоценивал свои достижения»

Такое поведение отечественной звезды объясняется его обидами и возрастными изменениями, считает психолог и бизнес-коуч Алена Ходош.

«Валерий Леонтьев, к сожалению, стареющий нарцисс. По своей натуре он всегда любил много внимания, у него была потребность в восхищении, он был эгоистичен, высокомерен и переоценивал свои способности и достижения. Это основные признаки любого нарцисса», — пояснила психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В связи с тем, что он стареет, продолжила собеседница, у него происходят возрастные психические изменения в личности.

Фото: [ Вячеслав Прокофьев/ТАСС ]

«Быстрые изменения настроения, чувствительность, обидчивость, капризность, нетерпимость, раздражительность. Это, я уверена, тоже влияет на то, что его перестают приглашать выступать, потому что гораздо лучше работать с более комфортным артистом», — уточнила Ходош.

Непатриот

В связи с невостребованностью у Леонтьева, подчеркнула эксперт, начинаются и другие проблемы: неуверенность в себе, чувство одиночества, которое требует еще больше внимания. Круг замыкается.

«Леонтьев давненько уехал в США. Во-первых, за океаном наши артисты не так востребованы, как в РФ. И он уехал, скорее всего, потому что не поддерживает политику в направлении СВО. То есть он не патриот своей страны, которая любила его более 40 лет. В связи с этим, певец не может выступать здесь, и публика не хочет видеть такого непатриотичного артиста на сцене в нашей стране», — добавила Ходош.

Все это, подчеркнула психолог, вызывает у знаменитости одиночество, попытки каких-то частных концертов за границей, чтобы хоть немного показываться в свете софитов. Но, скорее всего, подытожила собеседница, на большую сцену он уже не выйдет.

Ранее мы сообщали о том, что Валерий Леонтьев остался на зиму в США.