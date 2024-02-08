Старший сержант Мингажев спас более 500 российских бойцов в зоне СВО

В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать о подвигах, которые совершают в зоне СВО российские военнослужащие. Все они как один выполняют боевые задачи на передовой.

Как информирует пресс-служба оборонного ведомства, особо отличился занимающий пост начальника медпункта старший лейтенант Рустем Мингажев. Благодаря его профессионализму и своевременным действиям были спасены жизни более 500 российским бойцам.

«Мингажев принимал участие в обустройстве мест для нахождения раненых, сам оказывал им помощь, находясь при этом под артиллерийскими обстрелами», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, сержант неоднократно принимал непосредственное участие в эвакуации военнослужащих и мирных граждан, добавили в российском оборонном ведомстве.