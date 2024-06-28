Стартовал конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться»

ФГБУ «Роспатриотцентр» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с Движением Первых и Центром «Воин» объявляет о старте первого Всероссийского конкурса среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Конкурс реализуется совместно с Министерством просвещения России и Ассоциацией волонтерских центров.

Конкурс призван создать сообщество наставников патриотического воспитания и формирования кадрового резерва наставников. Участниками станут более 50 тысяч представителей системы патриотического воспитания: педагоги, специалисты в сфере воспитания, советники по воспитанию в образовательных организациях, участники боевых действий, специалисты силовых ведомств, участники патриотических проектов, обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, курсанты и обучающиеся кадетских и казачьих классов.

Участниками конкурса могут стать члены и руководители патриотических организаций по всей стране, выпускники патриотических клубов, объединений, профильных образовательных организаций, педагоги и студенты профильных специальностей в возрасте от 16 лет и старше. Прием заявок открыт на сайте стартнаставник.будьвдвижении.рф до 15 июля 2024 года.

Конкурс пройдет в несколько этапов в период с июня по сентябрь года. Сразу после прохождения регистрации участников ждет отборочный этап, включающий в себя видеовизитку, тестирование для оценки профильных знаний, участие в проектах партнеров, прохождение обучающего видеокурса и решение кейсов патриотического воспитания. Финал конкурса состоится в сентябре в очном формате. На площадке финального этапа участников ждет военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием и круговое собеседование.

Победители будут награждены ценными призами, а также получат возможность пройти стажировку в ведущих центрах военно-спортивной подготовки, принять участие других проектах Движения Первых и войти в состав кадрового резерва Движения Первых и Центра «Воин».